В России предложили ввести программу социального туризма для пенсионеров

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Координационный совет по туризму при правительстве предложил запустить программу «Туризм для граждан старшего поколения». О подготовке социального проекта для пенсионеров рассказал председатель комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Проект войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, а приурочат его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В первую очередь государство будет субсидировать посещение памятных мест, связанных с войной, сообщают «Известия».