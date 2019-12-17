Минниханов выступил против появления «башкиротатар»
Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полпредстве Татарстана в Москве заявил, что против идеи записывать граждан «башкиротатарами» в ходе переписи населения в 2020 году.
«Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином», — цитирует его «Коммерсант».
Ранее руководитель территориального органа Росстата по РТ Наталья Гатауллина заявила, что проведение Всероссийской переписи населения — 2020 на территории Республики Татарстан обойдется в 300 млн рублей. На что именно потратят эти деньги, чем нынешняя перепись будет отличаться от предыдущих и как полученные в ее ходе персональные данные граждан будут защищать от злоумышленников — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Судя по стилю Вашего комментария в Вас течёт "кровь" нескольких этносов.
Помните национальных социалистов (национал-социалистов, нацистов) во главе с Гитлером и Геббельсом - те тоже запрещали смешанные браки.
Это сложнейший философский, антропологический вопрос - ощущение принадлежности к какому-то этносу, какой-то культуре, какой-то цивилизации.
А тут еще и политика, и экономика.
Сложнейший вопрос.
Но, Президент, абсолютно прав надо определиться - это будет хорошо во всех отношениях.
Даже если кто-то запишет себя "лунатиком" или "хоббитом".