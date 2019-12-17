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Минниханов выступил против появления «башкиротатар»

09:32, 17.12.2019 4
Минниханов выступил против появления «башкиротатар»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полпредстве Татарстана в Москве заявил, что против идеи записывать граждан «башкиротатарами» в ходе переписи населения в 2020 году.

«Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином», — цитирует его «Коммерсант».

Ранее руководитель территориального органа Росстата по РТ Наталья Гатауллина заявила, что проведение Всероссийской переписи населения — 2020 на территории Республики Татарстан обойдется в 300 млн рублей. На что именно потратят эти деньги, чем нынешняя перепись будет отличаться от предыдущих и как полученные в ее ходе персональные данные граждан будут защищать от злоумышленников — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:40
    правильно. как можно записмть себя украйнорусский или татаробашкирин , чувашинудмурт итд.
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  • Анонимно 09:41
    надо запретить смешанные браки.я против. детям сказал если что то выгыну из дома и наследству чужим перепишу.
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    Анонимно 10:14
    Не ёрничайте - доиграетесь.
    Судя по стилю Вашего комментария в Вас течёт "кровь" нескольких этносов.

    Помните национальных социалистов (национал-социалистов, нацистов) во главе с Гитлером и Геббельсом - те тоже запрещали смешанные браки.

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  • Анонимно 10:00
    Древние вятичи, кивиричи и прочие славяне, перемешавшись с финно-угорами, тюрками, монголами. семитами и еще с 200-ми коренных этносов России, с гордостью записывают себя ныне "русскими".

    Это сложнейший философский, антропологический вопрос - ощущение принадлежности к какому-то этносу, какой-то культуре, какой-то цивилизации.

    А тут еще и политика, и экономика.

    Сложнейший вопрос.

    Но, Президент, абсолютно прав надо определиться - это будет хорошо во всех отношениях.

    Даже если кто-то запишет себя "лунатиком" или "хоббитом".

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