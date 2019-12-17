Минниханов выступил против появления «башкиротатар»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полпредстве Татарстана в Москве заявил, что против идеи записывать граждан «башкиротатарами» в ходе переписи населения в 2020 году.



«Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином», — цитирует его «Коммерсант».

Ранее руководитель территориального органа Росстата по РТ Наталья Гатауллина заявила, что проведение Всероссийской переписи населения — 2020 на территории Республики Татарстан обойдется в 300 млн рублей. На что именно потратят эти деньги, чем нынешняя перепись будет отличаться от предыдущих и как полученные в ее ходе персональные данные граждан будут защищать от злоумышленников — в материале «Реального времени».