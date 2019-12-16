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В Кремле прокомментировали конфликт фанатов Загитовой и Медведевой

17:34, 16.12.2019
В Кремле прокомментировали конфликт фанатов Загитовой и Медведевой
Фото: vk.com/eteritutberidze

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конфликт вокруг российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой не входит в сферу ответственности Кремля.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля и Кремль должен этим заниматься?» — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, подобные вопросы не относятся к сфере ответственности администрации президента. Предложил обратиться за комментарием к министру спорта Павлу Колобкову.

Напомним, что после объявления Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры разразился спор между различными тренерами о причинах ухода фигуристки и работе ее наставницы Этери Тутберидзе.

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