В Кремле прокомментировали конфликт фанатов Загитовой и Медведевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конфликт вокруг российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой не входит в сферу ответственности Кремля.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля и Кремль должен этим заниматься?» — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, подобные вопросы не относятся к сфере ответственности администрации президента. Предложил обратиться за комментарием к министру спорта Павлу Колобкову.

Напомним, что после объявления Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры разразился спор между различными тренерами о причинах ухода фигуристки и работе ее наставницы Этери Тутберидзе.