СМИ: «Ак Барс» подпишет контракт с нападающим Галузиным

«Ак Барс» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает «Чемпионат».

До этого 31-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», который на прошлой неделе разорвал с ним действующее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах КХЛ, в которых отметился 2 (1+1) набранными очками.

В октябре Галузин получил перелом ноги и пропустил значительную часть матчей своей команды. В КХЛ нападающий не принимал участия с 30 ноября.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с вратарем Эмилем Гариповым, который перешел в омский «Авангард».