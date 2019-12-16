В Госдуме оценивают срок восстановления России от допингового скандала в 10 лет

Глава комитета ГД РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что на восстановление российского спорта после санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) уйдет 10 лет.

«Десять лет это не только непосредственно спорт, но и на вхождение, на избрание, на воспитание наших функционеров, которые могли бы теоретически войти в руководящие органы международных спортивных федераций, организаций и комитетов. Десять лет мой прогноз. В 2030 все восстановится», — пояснил Дегтярев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Сегодня стали известны условия допуска российских атлетов к участию в Олимпийских играх.