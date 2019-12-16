Стали известны условия допуска российских атлетов к участию в Олимпийских играх

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал главные условия для допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

«Моя позиция однозначна: до тех пор, пока мы не будем уверены в полнейшей «чистоте» российских спортсменов, в их непричастности к нарушениям антидопинговых правил, мы не станем рисковать и подвергать опасности карьеры других, «чистых» спортсменов. Мы не имеем права подвергать опасности жизни спортсменов, которые посвятили как минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы добиться попадания на Олимпиаду.

Только когда я буду абсолютно убежден в правоте россиян, желающих приехать на соревнования и уверен в том, что они никак не связаны с нарушениями антидопинговых правил, тогда они будут допущены к Играм.

Я всегда старался поддерживать дисциплину, без какого-либо политического вмешательства. У нас есть антидопинговые кодексы, у нас есть очень четкие правила и очень сильное управление. Очень важно, чтобы мы управляли собой эффективно и без политической привязанности. Она должна рассматриваться беспристрастно», — цитирует Коу The Independent.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решениеотстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.