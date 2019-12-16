Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России вводятся электронные трудовые книжки.
Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Бумажные книжки останутся только у тех, кто до конца 2020 года письменно уведомит об этом работодателя. С 2021 года все новые трудовые будут электронные, а те, кто решил сохранить бумажный формат, получат их на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.
Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) полностью оцифровал трудовые книжки россиян.ОбществоВласть
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