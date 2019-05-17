ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) полностью оцифровал трудовые книжки россиян. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, оцифровка документов произошла, несмотря на то что Госдума РФ еще не приняла соответствующий законопроект Минтруда. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении правительства.

Предполагается, что в 2020 году норма начнет действовать в тестовом режиме, в 2021 году ее планируется сделать обязательной для всех работодателей. Однако при желании работники смогут подать отдельное заявление на ведение бумажных трудовых книжек.

Напомним, Минтруд РФ планирует добавить россиянам дополнительный день отпуска.