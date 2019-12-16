Сергей Егоров: «Слуцкий — главный кандидат у «Рубина». Будет крепкий проект с задачей»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что главным кандидатом на роль главного тренера «Рубина» является Леонид Слуцкий.

«Очень круто, если получится. «Рубин» попытается договориться со Слуцким. Именно он — главный кандидат у «Рубина».

У «Рубина» заканчивается бан от УЕФА. Клуб, как я понимаю, практически разобрался с долгами прошлых лет. Будет, вероятно, крепкий проект с задачей. А в штабе Слуцкого мы увидим — если договорятся — его штаб», — написал Егоров.

Напомним, сегодня казанский клуб объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Романа Шаронова. В своих соцсетях пресс-служба «Рубина» опубликовала гиф-картинку с кресло-качалкой, которая ассоциируется, прежде всего, со Слуцким.