Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: «Реал» сыграет с «Ман Сити», «Барса» — «Наполи» и другие

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

По ее итогам сформировались следующие пары, которые поборются за выход в 1/4 финала:

«Боруссия» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

Отметим, что ни один из российских клубов до этой стадии турнира не добрался.