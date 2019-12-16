В Башкирии при пожаре в бытовом вагончике погибла 12-летняя девочка

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Сегодня утром в Иглинском районе Башкирии загорелся бытовой вагончик. Погибла 12-летняя девочка.

Сообщение о пожаре поступило 9.52. На место происшествия отправились сотрудники и средства ФГКУ «22 отряд по Республике Башкортостан», а также добровольная пожарная команда Тавтимановского сельсовета. Уже в 10.04 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 10.07.

Во время тушения огня спасателями обнаружена погибшая девочка 2007 года рождения.

Причины и обстоятельства пожара выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. На месте находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин, работает испытательная пожарная лаборатория, передает пресс-служба ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало о двух погибших при пожаре в частном доме.