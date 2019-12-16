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В Башкирии при пожаре погибли двое людей

11:26, 16.12.2019
В Башкирии при пожаре погибли двое людей
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Сегодня утром в Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило в 05.07. Очевидцы сообщили, что горит дом по улице Урала Батыра в деревне Ниязгулово в Абзелиловском районе республики.

На момент прибытия подразделения происходило открытое горение и сильное задымление дома. Пожар локализовали через 23 минуты, еще через 10 минут было ликвидировано открытое горение.

Во время проливки и разбора конструкций обнаружены тела 87-летней женщины и 61-летнего мужчины. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, передает пресс-служба.

Ранее в Татарстане на пожаре погибли двое, один пострадал — опубликовано видео спасателя.

Происшествия Татарстан
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