Политолог положительно оценил строительство МСЗ в Татарстане: «При этом нужно встретиться с людьми и обсудить этот проект»

Российский политолог Николай Платошкин положительно оценил перспективу строительства мусоросжигательного завода в Татарстане.



«Если власть считает, что этот проект нужен, — а с мусором действительно надо что-то делать, никто не говорит, что он должен просто накапливаться, — то при этом нужно встретиться с людьми и обсудить этот проект», — отметил Платошкин.

Он отметил, что для правильного подхода к решению проблемы мусора, необходимо наладить его раздельный сбор и поставить три контейнера — один для пищевых отходов и два для пластиковых и другого мусора, пишет «Татар-информ».

«Вчера власти РТ меня заверили, что на территории МСЗ будет отдельный цех по переработке пластиковых отходов. Я такие цеха видел, в том числе в Нижнем Новгороде, там пластиковые бутылки измельчают в крошку и делают из них плитку на экспорт, то есть на мусоре еще и зарабатывают. При этом за сбор и обработку пластиковых бутылок завод платит людям деньги», — рассказал Платошкин.

Ранее Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов, который компания АГК-2 (структура «РТ-Инвест») планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году. В начале 2020 года в Татарстане собираются собрать все экспертные отзывы по проекту мусоросжигательного завода под Казанью.