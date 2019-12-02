Главгосэкспертиза одобрила проект мусоросжигательного завода в Татарстане

Главное управление государственной экспертизы дала положительное заключение по проекту завода термической переработке отходов, который компания «АГК-2» (структура «РТ-Инвест») планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году.



«Для спокойствия жителей мы готовы проходить любые экспертизы, так как уверены в безопасности и технологичности предприятия. Это уникальный для России проект, который реализуется в рамках национального проекта «Экология», и не имеет аналогов по набору апробированных технологий в области обработки отходов в промышленных масштабах. Мы учитываем опыт других стран, внедряем наилучшие доступные технологии и гарантируем соблюдение самых жестких стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды», — сообщили в «РТ-Инвест».

Отмечается, что решению властей Татарстана, проект завода также получит независимую оценку международных экспертов.

Ранее руководитель Приволжского управления Ростехнадзора РТ Борис Петров заявил, что мусоросжигательный завод под Казанью не доставит проблем местным жителям, если технология, о которой говорится, будет реально осуществляться, и за ее соблюдением будут следить.