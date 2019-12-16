Эксперт назвал пять перспективных направлений для туризма в России
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин назвал пять наиболее перспективных направлений для внутреннего туризма в России. Речь идет о регионах, которые не так популярны у туристов, но развивают инфраструктуру.
Перспективным регионом эксперт назвал Удмуртию, где власти прилагают усилия для становления региона как центра исторического и культурного туризма, пишет RT.
«С историко-культурным наследием республики можно познакомиться в Национальном музее имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта. Все достопримечательности Ижевска находятся в шаговой доступности», — рассказал Малыгин.
Далее идет Самарская область, в которую, по мнению эксперта, «наследство» после чемпионата мира по футболу 2018 года вдохнуло вторую жизнь.
Также Малыгин призвал обратить внимание на Мурманск и село в области Териберку. По его словам, инфраструктура в регионе слабая, но это и можно считать «фишкой» — туда едут в основном любители северной природы и те, кто хочет пожить без интернета.
Также в пятерку наиболее перспективных направлений для внутреннего туризма вошли Тыва, где имеется сложная экосистема с пустынями и тундрой, и Бурятия, в которой находится озеро Байкал.
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