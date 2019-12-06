Казань попала в список самых интересных новогодних маршрутов
Ростуризм опубликовал список самых интересных туристических направлений на новогодние праздники.
Самым популярным городом для посещения в новогодние праздники признан Санкт-Петербург. Там гостей ожидает праздничный забег Дедов Морозов — бегуны в костюмах преодолеют два с половиной километра по центру города. Второе место занимает Москва с фестивалем «Путешествие в Рождество», за нек Карелия с катаниями на собачьих упряжках и оленях.
Ростуризм также отметил туристические маршруты в в Заполярье, Рязань, Казань и по городам Золотого кольца, сообщает “Российская газета”.
Ранее в Ростуризме рекомендовали посетить Казань в период межсезонья — в конце осени и в начале зимы.Общество Татарстан
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