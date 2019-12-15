На космодроме Восточный в 2020 году будут работать до 5 тыс. человек — стройку ведет ПСО «Казань»

В 2020 году во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный будут работать до 5 тыс. строителей. С этого года подрядчиком стройки второй очереди является ПСО «Казань».

На данный момент на стройке работают более 1 тыс. человек и 140 единиц техники.

Заместитель главного инженера ПСО «Казань» Виталий Кокшаров отметил, что до конца года планируется заселить одно из семи общежитий для строителей, а также столовую и штаб. Сейчас строители живут в вахтовых городках, которые остались от строительства первого стартового стола под «Союз-2", пишет ТАСС.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и эффективным расходом бюджетных средств.