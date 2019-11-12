Роскосмос ввел жесткий контроль за стройкой космодрома Восточный — сейчас ее ведет ПСО «Казань»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и эффективным расходом бюджетных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. С этого года подрядчиком стройки второй очереди является ПСО «Казань».



Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома и претензий к ПСО «Казань» нет. За время первой стройки было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд , по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.