Загитова: «Я не планирую останавливаться и тем более «уходить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что не собирается завершать карьеру.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает моё интервью» и «почему я завершила карьеру»? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли. Для меня фигурное катание -это моя жизнь, и большой спорт -то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю», — написала Загитова в Instagram.

Она отметила, что по-прежнему может выступать за сборную Россиина международных соревнованиях.

«Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — заключила фигуристка.

Ранее Загитова в прямом эфире Первого канала объявила о приостановке профессиональной карьеры. При этом она останется в сборной россии по фигурному катанию.