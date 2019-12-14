Загитова останется в сборной России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова останется в сборной россии по фигурному катанию. Такое решение озвучил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной России», — цитирует Александра Горшкова ТАСС.

Напомним, вчера Алина Загитова объявила о завершении профессиональной карьеры. Ее тренер призналась, что спортсменка собиралась сделать это в течение полутора лет.