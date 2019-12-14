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Загитова останется в сборной России по фигурному катанию

07:16, 14.12.2019
Загитова останется в сборной России по фигурному катанию
Фото: twitter.com/goldenskate

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова останется в сборной россии по фигурному катанию. Такое решение озвучил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной России», — цитирует Александра Горшкова ТАСС.

Напомним, вчера Алина Загитова объявила о завершении профессиональной карьеры. Ее тренер призналась, что спортсменка собиралась сделать это в течение полутора лет.

Спорт
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