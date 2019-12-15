Олимпийский комитет признал «Казань Арену» лучшим стадионом России

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Олимпийский комитет составил рейтинг лучших стадионов страны. Среди арен категории А (вмещающих более 15 тысяч зрителей) стадион «Казань Арена», недавно переименованный в «Ак Барс Банк Арену», занял первое место, разделив его с «Екатеринбург Ареной». Список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Второе место занял стадион «Калининград», на третьем месте Санкт-Петербургская «Газпром Арена» и «Ростов Арена». При оценке учитывались архитектура стадионов, внутренний дизайн и эффективность использования.

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