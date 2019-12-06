В казанском хосписе скончалась онкобольная, к которой приезжал певец Димаш

Тяжелобольная Лейсан Cейтназарова, которую навещал казахстанский певец Димаш Кудайберген, скончалась. Информацию «Реальному времени» подтвердили в казанском хосписе имени Анжелы Вавиловой.

Девушка боролась с раком 16 лет своей жизни. Она была поклонницей творчества Кудайбергена и мечтала попасть на церемонию закрытия чемпионата рабочих профессий, где выступал певец из Казахстана. Но из-за прохождения пятого курса химиотерапии девочка не могла этого сделать. Тогда певец сам навестил ее в хосписе.

Ранее в хосписе скончалась Айгуль Файзылова, которая искала семью своему ребенку.