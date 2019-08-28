Димаш Кудайберген встретился с тяжелобольной девочкой из Казани, которая не смогла попасть на закрытие WorldSkills
Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки Лейсан из Казани. Исполнитель навестил ребенка в Казанском хосписе, где она проходит реабилитацию.
Девочка призналась, что является поклонницей творчества Кудайбергена. Она мечтала попасть на церемонию закрытия чемпионата рабочих профессий, где выступал певец из Казахстана. Но из-за прохождения пятого курса химиотерапии девочка не могла это сделать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ Лейсан призналась, что она большая поклонница Димаша — певца и композитора из Казахстана. Сегодня Димаш принимает участие в церемонии закрытия World Skills Kazan 2019. ⠀ Лейсанчик мечтала поехать на церемонию, чтобы увидеть любимого исполнителя, но после пятого курса химии сделать это было нереально. ⠀ Тогда мы пригласили Димаша к нам хоспис, честно говоря, не особенно веря в возможность визита: перелёт, репетиции, суета масштабной церемонии. Но он приехал. ⠀ До последнего момента мы держали его приезд в секрете от Лейсан. Боимся, наших литературных способностей не хватит, чтобы описать степень ее потрясения. ⠀ Наш замечательный гость взял с девушки обещание непременно выздороветь, пригласил ее на свой концерт, а чуть позже стойко выдержал просьбы сфотографироваться на память и небольшую стихийную автограф-сессию и, в общем, обаял нас — всех без исключения???? ⠀ Мы благодарны Димашу, его команде, команде #worldskillskazan2019 и всем, кто помог сбыться Мечте и подарил эти счастливые минуты Ангелу и всем нам. Чудеса рукотворны — убеждаемся в этом каждый день. Спасибо, друзья❤️ #Димаш #ангеллейсан #казанскийхоспис #марафондобрыхлюдей
«Тогда мы пригласили Димаша к нам хоспис, честно говоря, не особенно веря в возможность визита: перелет, репетиции, суета масштабной церемонии. Но он приехал», — говорится в сообщении Фонда им. А. Вавиловой в «Инстаграме».
Певец взял с девочки обещание выздороветь, пригласил ее на свой концерт.
Ранее сообщалось, что участники WorldSkills вне конкурса собрали для Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей санитарные узлы и ванные комнаты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым