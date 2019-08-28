Димаш Кудайберген встретился с тяжелобольной девочкой из Казани, которая не смогла попасть на закрытие WorldSkills

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки Лейсан из Казани. Исполнитель навестил ребенка в Казанском хосписе, где она проходит реабилитацию.

Девочка призналась, что является поклонницей творчества Кудайбергена. Она мечтала попасть на церемонию закрытия чемпионата рабочих профессий, где выступал певец из Казахстана. Но из-за прохождения пятого курса химиотерапии девочка не могла это сделать.

«Тогда мы пригласили Димаша к нам хоспис, честно говоря, не особенно веря в возможность визита: перелет, репетиции, суета масштабной церемонии. Но он приехал», — говорится в сообщении Фонда им. А. Вавиловой в «Инстаграме».

Певец взял с девочки обещание выздороветь, пригласил ее на свой концерт.

Ранее сообщалось, что участники WorldSkills вне конкурса собрали для Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей санитарные узлы и ванные комнаты.

