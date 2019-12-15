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В Казани зафиксировали превышение уровня аммиака в воздухе

10:10, 15.12.2019
В Казани зафиксировали превышение уровня аммиака в воздухе
Фото: pixabay.com

В Казани синоптики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Пункты контроля воздуха обнаружили опасную смесь в районе Горьковского шоссе.

Концентрация аммиака в воздухе была превышена на уровне 0,23 мг/куб. м при ПДК 0,2 мг/куб. м. Превышение отмечено в период с 13:00 12 декабря по 7 утра 13 декабря, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске мониторингом воздуха займется финская компания Vaisala.

Общество Татарстан
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