В Казани зафиксировали превышение уровня аммиака в воздухе
В Казани синоптики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Пункты контроля воздуха обнаружили опасную смесь в районе Горьковского шоссе.
Концентрация аммиака в воздухе была превышена на уровне 0,23 мг/куб. м при ПДК 0,2 мг/куб. м. Превышение отмечено в период с 13:00 12 декабря по 7 утра 13 декабря, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске мониторингом воздуха займется финская компания Vaisala.Общество Татарстан
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