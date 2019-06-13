Роспотребнадзор выявил загрязнение почвы, воды и воздуха в населенных пунктах Башкирии

В ряде городов и сел Башкирии зафиксировано загрязнение воздуха, почвы и воды. Данные приводит региональный Роспотребнадзор в рамках проведенных исследований за факторами среды обитания в мае 2019 года.

Всего было взято 120 проб атмосферного воздуха в 10 населенных пунктах республики. В итоге специалисты выявили нарушения в двух микрорайонах Уфы (Сипайлово и Нижегородка), Стерлитамаке и Благовещенске. Превышение ПДК вредных веществ наблюдается в среднем от 2 до 5 раз.

Нарушения по качеству воды были зафиксированы вновь в Сипайлово, в селах Мишкино и Шаран. Загрязнение почвы выявлено в Уфе — в парке Гафури, на Сельской богородской, в Благовещенске — на территории детсада №10, а также в детском саду «Теремок» в селе Малояз Салаватского района.

Напомним, ранее МЧС опубликовало список официальных пляжей в Башкирии.