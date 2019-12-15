Во Владикавказе экс-прокурора подозревают в заказном убийстве следователя — бывшего мужа сестры

Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в заказном убийстве следователя Александра Леонова. Информация опубликована на сайте Следственного комитета России.

Леонов работал в Северном следственном отделе на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ. Он был был бывшим мужем сестры Швецовой. Следователи считают, что по причине неприязненных отношений после их развода, в августе 2012 года прокурор «заказала» его убийство Аслану Гагиеву — главе преступного сообщества. В сентябре члены ОПС убили его в Москве.

Бывший прокурор задержана. В ближайшее время ей выберут меру пресечения.

По данным СКР, преступная организация во главе с Гагиевым была создана в 2004 году и насчитывала более 50 человек. В результате 49 эпизодов ее деятельности были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены. На сегодня 24 участника уже сидят в тюрьме, в отношении еще 12 участников расследуются уголовные дела. Семеро объявлены в международный розыск, еще семеро были убиты по указанию Гагиева в период 2010 года по 2014 год, сообщает пресс-служба СКР.

Сам Гагиев Экстрадирован в Россиию из Австрийской Республики и заключен под стражу. В отношении него расследуется уголовное дело.

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