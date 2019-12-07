Следком просит арестовать главаря ОПГ по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву», — рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Также Следственный комитет просит арестовать его родственника Аслана Полонкоева. Им предъявлены обвинения по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Напомним, сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве и Ингушетии спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.



После задержания руководителя организованной преступной группы (ОПГ) Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, правоохранители начали обыски на принадлежащих ему автозаправочных станциях.

