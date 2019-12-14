В Татарстане с начала года по вине начинающих водителей погибли 28 человек

По итогам 11 месяцев 2019 года в Татарстане по вине начинающих водителей произошло 269 ДТП, в результате которых погибли 28 человек (10% от всех погибших в авариях) и пострадали еще 378. Об этом сообщил государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов на совещании с руководителями автошкол региона.

Одной из причин ДТП он назвал низкое качество обучения, в результате которого на дорогу выезжает водитель, который абсолютно не готов к участию в дорожном движении.

Для повышения качества обучения несколько ведомств вместе Федерацией автошкол РТ разработают механизм контроля за деятельностью автошкол.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил отправлять получателей водительских прав на экскурсию в морги, чтобы те понимали, к чему может привести нарушение ПДД.