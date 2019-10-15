Депутат Госсовета Татарстана предложил отправлять получателей водительских прав на экскурсию в морги

Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил отправлять получателей водительских прав на экскурсию в морги, чтобы те понимали, к чему может привести нарушение ПДД.

«Есть такое предложение: для людей, получающих права, сделать обязательным посещение наших больниц и моргов, чтобы они увидели, какое количество жертв в результате автоаварий», — предложил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам депутат и член комитета Дмитрий Самаренкин.

Такую реакцию у него вызвала авария на улице Вишневского в Казани, случившаяся из-за высокой скорости в 170 км/ч. В результате этой аварии молодой человек получил два перелома и погиб. В этой связи Дмитрий Самаренкин высказал мнение, что молодым людям необходимо наглядно видеть, к чему приводят нарушения правил движения на дорогах, что позволит повысить их ответственность за рулем.

«Чтобы они понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки оружие, т. е. могут лишить жизни и себя, и других. Посетив в обязательном режиме автошколы, они должны посещать и медицинские учреждения, чтобы они увидели то количество людей, которые страдают в ежедневном режиме. Я считаю, что минусов вот в этом, ну, может быть, вы кто-то подскажите, есть или нет, скажете, ну вот знаете, может он такой неженка, не увидит того же трупа, которого привезли с дорожно-транспортного происшествия, но он всегда подумает, садясь за руль после того, как увидел, что происходит. Давайте обсудим коротко», — обратился он к членам комитета в конце заседания.

Позже Самаренкин добавил, что, «если в конце концов мы хотя бы одну жизнь спасем, это будет большая (польза, — прим. авт.)».

Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, присутствовавший на заседании, согласился с его идеей, но заметил, что, «наверно, надо ввести обязательность оснащения учебных классов хорошим фото- и видеоподбором» (с места ДТП, — прим. авт.).