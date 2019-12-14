ВРП Татарстана увеличится на 101% по итогам 2019 года

В Республике Татарстан по итогам 2019 года ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) 101% к прошлому году, индекс промышленного производства составит 101,3%. Такие данные сегодня привел Рустам Минниханов на совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления ФНС по РТ, Управления федерального казначейства по РТ при участии министра финансов России Антона Силуанова.

Успехов удалось достигнуть благодаря планомерной работе и реализации резервов роста поступлений в бюджет. Так, в Татарстане сократилась задолженность по налоговым поступлениям на 1,1 млрд рублей. Кроме этого, в Татарстане был введен налог для самозанятых граждан, передает пресс-служба президента.

Ранее президент РТ в ходе совещания в Доме правительства РТ заявил о необходимости тщательного контроля за качеством исполнения работ в рамках программы «Наш двор».