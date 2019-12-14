Минниханов предупредил о тщательном контроле ремонта дворов

Президент РТ в ходе совещания в Доме правительства РТ заявил о необходимости тщательного контроля за качеством исполнения работ в рамках программы «Наш двор». По его словам, ответственное исполнение программы станет достижением для всей республики.

«Это очень серьезная, большая работа. Мы никогда ранее подобных задач не ставили. Поэтому это не должна быть какая-то акция. Все нужно делать качественно, на совесть. Если мы реализуем данный проект, то это будет большое достижение для нашей республики. Речь идет о другом укладе жизни. Очень прошу внимательно просмотреть все детали. Необходимо готовить людей, подбирать специалистов. Если работа будет выполнена некачественно — будут переделывать», — передает слова президента пресс-служба.

По данным Минстроя РТ, 6 772 дворам республики требуется комплексный ремонт.

Ранее Минниханов назвал увеличение ввода жилья самым сложным проектом.