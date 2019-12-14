Минниханов назвал увеличение ввода жилья самым сложным проектом

Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства РТ назвал самый сложный из всех национальных проектов. По его словам, сложнее всего республике приходится с увеличением объемов ввода жилья.

Минниханов выслушал доклад министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина о ходе реализации программ жилищного строительства. По инвестиционной программе в 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов, однако сейчас в органы статистики отчитались по 98 домам. Остальные 67 объектов находятся или в высокой степени готовности, или в средней степени готовности. На что Минниханов призвал перестроить работу с вводом жилья.

«По вводу жилья руководством страны поставлены очень серьезные задачи. То, что нам доверили такую работу, — уже многого стоит. Нужно перестроить работу, рассмотреть с федеральными коллегами вопросы поддержки инфраструктуры. Наш основной резерв — это комплексная застройка», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Ранее Путин и Минниханов обсудили национальные проекты.