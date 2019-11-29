Совфед раскрыл подробности закона о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал проект нашумевшего закона о домашнем насилии. Документ разработали сенаторы и депутаты Госдумы.

«К дискуссии по документу в рубрике «Обсуждения» приглашаются все участники, готовые высказать конкретные предложения по изменению статей законопроекта», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Согласно проекту, главными новациями стали возможность запрета на приближение к жертве насилия и возможность обязать виновного съехать от его жертв. Помимо этого, суд может запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.

Напомним, что закон о домашнем насилии вызвал бурное обсуждение в обществе, нашлись как его сторонники, так и яростные противники. При этом и те, и другие часто подчеркивали, что пока никто не имеет возможности ознакомиться с текстом проекта.