Казанцы предпочитают живой елке искусственную

Казань вошла в топ-пять городов России, жители которых украсят дома искусственными елками. По данным сервиса Авито, 81% горожан предпочитает искусственную елку настоящей.

Остальные 20% проголосовавших предпочитают живые елки с елочных базаров. При этом еще год назад количество жителей за год выросло на 10%.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» подготовила материал по новогодним предложениям ресторанов и кафе Казани.