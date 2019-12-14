Новости общества

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцы предпочитают живой елке искусственную

07:55, 14.12.2019
Казанцы предпочитают живой елке искусственную
Фото: pxhere.com

Казань вошла в топ-пять городов России, жители которых украсят дома искусственными елками. По данным сервиса Авито, 81% горожан предпочитает искусственную елку настоящей.

Остальные 20% проголосовавших предпочитают живые елки с елочных базаров. При этом еще год назад количество жителей за год выросло на 10%.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» подготовила материал по новогодним предложениям ресторанов и кафе Казани.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров