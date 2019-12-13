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Тутберидзе об уходе Загитовой: «Она просила нас об этом последние полтора года»

22:00, 13.12.2019
Тутберидзе об уходе Загитовой: «Она просила нас об этом последние полтора года»
Фото: vk.com/eteritutberidze

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала прокомментировала решение Олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой о приостановке профессиональной карьеры.

«Это решение, к сожалению, не было случайным, Алина озвучивала его уже порядка полутора лет. Оно не является для нас неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были очень сложными. Это была уже какая-то просьба от нас, от Федерации фигурного катания. Она просила дать ей паузу, чтобы она сама пришла к решению, что хочет выходить на соревнования.

Мы всем тренерским составом пытались убедить продолжить карьеру. Ей нужно прийти к этому самой, чтобы продолжить, а не когда ее уговаривают. Чтобы она сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она продолжает приходить на тренировки. Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась обратно», — сказала Тутберидзе.

СпортФигурное катание
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