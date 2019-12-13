Французский кикбоксер Ле Банне: «Я применяю допинг? Это Россия не едет на Олимпиаду, а не Франция»

Фото: Вконтакте Вячеслава Дацика

В воскресенье, 15 декабря, на казанской «Татнефть Арене» состоится турнир по кикбоксингу, где пройдет финал двенадцатого сезона боев по правилам TNA. Супербоем вечера заявлен поединок между французской легендой этого вида спорта Жеромом Ле Банне и скандально известным бойцом из России Вячеславом Дациком. Перед боем француз ответил на вопросы журналистов:



— Я первый раз в Казани, но не первый раз в России. В Татарстане у меня есть друзья, которых я собираюсь сегодня увидеть. Я люблю Россию. У меня дома кавказская овчарка. И напоминаю всем: Владимир Путин — номер один! Безумно уважаю вашего президента.

— Вячеслав Дацик не раз говорил о том, что вы употребляете «химию» и допинг…

— Да, каждый день. Кофеин, аспирин. Можете меня протестировать хоть сейчас. В любой момент моей жизни. Это русские не едут на Олимпиаду, а не французы. Не забывайте об этом, когда говорите про допинг. Бай-бай, Россия! Простите, кого обидел…

— В России вашего соперника знают по кличке «Рыжий Тарзан». А какое прозвище у Вас и почему?

— Джеронимо. Когда я был маленький мне нравились индейцы и индейский дух. Мое имя Жером совпадает с этим известным на территории индейцев именем. Также я живу с женщиной из Канады, которая любит меня так называть. Когда я дрался в Японии меня называли «Киборг-убийца».

— Чем вы занимались последние десять лет?

— Я много снимался во французском кино. Ведь я не только кикбоксер, но и актер. В последнее время вся моя жизнь — это съемки и тренировки. Отмечу, что моим спарринг-партнеров был камерунец Фрэнсис Нганну, который сейчас дерется в UFC. Это один из лучших бойцов мира. С ним очень тяжело, но я старался. Он просто невероятно силен. Машина для убийств.

— Вы смотрели последние бои Дацика и что думаете о его стиле ведения поединка?

— Смотрел. Он не такой техничный боец, но у него очень большое сердце. Он способен на многое. Два сумасшедших на одном ринге — это всегда интересно.

— Вам 46 лет, это — приличный возраст. Как, все-таки, оцените свою форму в данный момент?

— Я в прекрасной форме. Сложно сравнивать с тем, что было раньше, так как тогда у меня была другая манера боя. Сейчас я даже двигаюсь иначе. По контракту бой рассчитан на три раунда, но я не думаю, что зайдет так далеко, поединок завершится быстрее. Хотя многое будет зависеть от судей. Я готов сделать все для победы.

— В каком фильме мог бы сыграть Вячеслав Дацик?

— Ему бы подошло что-нибудь с названием типа «Заключенный навечно». Или «Возвращение из ниоткуда». Он не боец, а птица-феникс, — приводит слова Ле Банне корреспондент «Реального времени».



Ранее о предстоящем бое высказался Вячеслав Дацик.