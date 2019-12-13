Вячеслав Дацик: «Мне не нужно готовиться к боям. Я — воин и всегда готов»

Фото: Вконтакте Вячеслава Дацика

В воскресенье, 15 декабря, на казанской «Татнефть Арене» состоится турнир по кикбоксингу, где пройдет финал двенадцатого сезона боев по правилам TNA. Супербоем вечера заявлен поединок между французской легендой этого вида спорта Жеромом Ле Банне и скандально известным бойцом из России Вячеславом Дациком, который ответил на вопросы журналистов:



— Публика в России знает Вас не только как бойца, но и яркого шоумена. Чего ждать в воскресенье: шоу или боя?

— Бой будет по любому ярким. Я постараюсь соблюдать правила поединка и не исполнять свои «приколюхи».

— У Вас очень серьезный соперник, как готовились к бою и насколько готовы оказать сопротивление?

— Да, боец напротив — серьезный. Но я — воин. А воин всегда готов. Жерому долго не могли найти соперника, потому что всем нужна была долгая подготовка к бою. А мне готовиться не надо. Я всегда готов. Постараюсь сделать красивый нокаут. Но даже если Джеронимо меня «рубанет», ничего страшного не будет. А если он мне даст шанс — я им воспользуюсь.

— Будете работать ногами в предстоящем бою?

— Если организаторы разрешат с сальтухи разок пробить, то я сделаю это.

— Вас не раз провоцировал и нелицеприятно высказывался Александр Емельяненко. Хотите боя с ним?

— Он сказал что-то обо мне еще в 2010 году, когда я совершил побег из тюрьмы. После Джеронимо пройти Емельяненко будет как в детском саду. Ле Банне выше его на десять голов. Его бои я смотрел еще в 90-х, в детстве.

— Жером уже отшутился на тему допинга. А как Вы отнеслись к тем спортивным санкциям, которые 9 декабря ввели против России?

— Мы — не любители, у нас профессиональный спорт за деньги. Ну а то, что нас отстранили… Знаете, еще Сталин сказал, что в этих порнографических олимпийских комитетах нечего делать. Так вот и не нужны нам их Олимпиады. Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать во всякой порнографии, — приводит слова Дацика корреспондент «Реального времени».