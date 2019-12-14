Предприниматели Татарстана теперь могут выбрать место для размещения бизнеса в интернете

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На портал для поддержки бизнеса «Фасстрек.рф» загрузили данные о 52 промышленных территориях Татарстана. Таким образом, на сайте теперь можно подобрать подходящую промышленную площадку или парк в РТ для размещения там своего производства.



«Для каждой из них на портале «Фасстрек.рф» создан профиль с описанием основных характеристик — от географического расположения до среднемесячной стоимости арендной платы. Потенциальные резиденты могут подобрать подходящие площади для размещения на основе различных критериев», — сообщили в Минэкономики РТ.



Ресурс, в частности, содержит информацию о свободных земельных участках и помещениях, подведенных коммуникациях, возможностях транспортного сообщения и т. д.



Ранее Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал первый микрозайм, оформление заявки, верификация документов и процедура согласования которого проходили в режиме онлайн на платформе «Фасттрек.РФ».