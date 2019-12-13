В Москве горит склад, там происходят взрывы и обрушилась крыша

Фото: скриншот

На складе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров. Периодически там происходят взрывы газовых баллонов.

В МЧС подчеркнули, что есть угроза распространения огня на весь склад, в готовность уже приведена авиация. Также собеседник информагентства уточнил, что произошли обрушения на площади 70 кв. метров.

В результате тушения пожара на складе пострадал один пожарный.

Сообщение о ЧП поступило в 12.10, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).