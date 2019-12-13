В Москве горит склад, там происходят взрывы и обрушилась крыша
На складе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров. Периодически там происходят взрывы газовых баллонов.
В МЧС подчеркнули, что есть угроза распространения огня на весь склад, в готовность уже приведена авиация. Также собеседник информагентства уточнил, что произошли обрушения на площади 70 кв. метров.
В результате тушения пожара на складе пострадал один пожарный.
Сообщение о ЧП поступило в 12.10, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).Происшествия
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