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В Москве горит склад, там происходят взрывы и обрушилась крыша

13:24, 13.12.2019
В Москве горит склад, там происходят взрывы и обрушилась крыша
Фото: скриншот

На складе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров. Периодически там происходят взрывы газовых баллонов.

В МЧС подчеркнули, что есть угроза распространения огня на весь склад, в готовность уже приведена авиация. Также собеседник информагентства уточнил, что произошли обрушения на площади 70 кв. метров.

В результате тушения пожара на складе пострадал один пожарный.

Сообщение о ЧП поступило в 12.10, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).

Происшествия
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