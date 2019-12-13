Правительство России поощрит чиновников Татарстана и Башкирии

Татарстан и Башкирия получат 74 млн и 99 млн рублей соответственно из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов.

Так, согласно документу, деньги пойдут на поощрение городских и районных администраций, эффективность которых показала себя в экономической сфере (количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, уровень реальной среднемесячной зарплаты, уровень бедности), социальной сфере (естественный прирост населения, уровень рождаемости, образования), а также во внутриполитическом блоке (уровень доверия к власти).

Всего на эти цели направят сумму в размере 5 млрд рублей. Она распределяется между 71 регионами РФ, занявшими место в рейтинге эффективности региональных органов исполнительной власти. Наилучших показателей достигли Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика и Москва.

Ранее сообщалось, что Татарстан получил грант от правительства в размере 1,1 млрд рублей.