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Татарстан получил от правительства грант в размере 1,1 млрд рублей

19:29, 03.12.2019
Татарстан получил от правительства грант в размере 1,1 млрд рублей
Фото: flickr.com

Правительство РФ выделило гранты на сумму 45 млрд рублей 50 российским регионам, достигнувшим целевых показателей, по которым оценивается деятельность высших должностных лиц субъектов.

Татарстан получил 1,113 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства.

«Гранты распределены между субъектами Федерации на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации. Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов», — следует из пояснительной записки.

ОбществоВласть Татарстан
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