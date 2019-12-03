Татарстан получил от правительства грант в размере 1,1 млрд рублей
Правительство РФ выделило гранты на сумму 45 млрд рублей 50 российским регионам, достигнувшим целевых показателей, по которым оценивается деятельность высших должностных лиц субъектов.
Татарстан получил 1,113 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства.
«Гранты распределены между субъектами Федерации на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации. Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов», — следует из пояснительной записки.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым