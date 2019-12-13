Названы популярные предновогодние схемы мошенников

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко назвал схемы, используемые мошенниками в преддверии Нового года.

Одним из самых распространенных методов является организация фейковых интернет-магазинов, заманивающих покупателей низкими ценами на ходовые в этот период позиции — парфюмерию, косметику, одежду.

Такие магазины могут отправить покупателю некачественный товар или вообще исчезнуть спустя несколько дней после оплаты.

Сергиенко рассказал, что эксперты компании обнаружили несколько сайтов, созданных по единому шаблону и содержащих измененные названия всем известных магазинов. Однако, в отличие от настоящих брендов, на таких сайтах указывается один адрес в качестве контактного, а цены на товары раз в пять меньше средних.

Он привел в пример сайт, чей интернет-адрес похож до степени смешения на адрес сети магазинов DNS, название магазин носит то же — «Сеть магазинов DNS», однако в контактах указан всего один адрес, а оплата выбранного товара производится на номер карты физлица.

Такая же история возможна и с регистрацией доменов, похожих на названия туроператоров и сервисов по продаже авиа- и железнодорожных билетов.

Помимо этого, эксперт выделил и специфические новогодние мошенничества. В ноябре — декабре десятками в день появляются сайты, продающие новогодние елки — и живые, и искусственные. Большая часть этих сайтов создана по одному шаблону: указан обратный отсчет времени до конца скидки и восторженные отзывы покупателей, при том что сайт создан недавно.

Также мошенники предлагают еще одну новогоднюю услугу: прислать письмо от Деда Мороза. Заказывая такой подарок, нужно тщательно изучить сайт, потому что вместе с небольшой суммой за само письмо клиент передает сайту свои данные, передают «Известия».

Сергиенко предупредил, что следует смотреть за адресом ссылок. Например, понять, что сайт фейковый, можно исходя из того, что в названии, имитирующем известный магазин или бренд, меняется одна буква или символ. Также покупателям стоит обратить внимание на использование протокола http:// вместо https:// и отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке.



Ранее сообщалось, что российские покупатели в первые дни декабря начали проявлять повышенный интерес к товарам для хобби и игрушкам.

