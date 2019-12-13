Исследование: в преддверие Нового года покупатели начали проявлять интерес к товарам для хобби и игрушкам

Российские покупатели в первые дни декабря начали проявлять повышенный интерес к товарам для хобби и игрушкам.

В исследовании AliExpress Россия говорится, что рекордный рост среди поисковых запросов зафиксирован среди товаров для хобби: количество поисковых запросов по слову «рыбалка» выросло на 80%, «3d ручка» — на 23%, «маркеры» — на 21%, «гитара» — на 3%. Рост количества запросов по словам «серьги» и «часы мужские» составил 7%, а игрушки пользователи сайта искали чаще на 6%».

В первую неделю декабря Ozon фиксирует повышенный спрос на игрушки и ювелирную продукцию — продажи выросли в 4 раза и в 2,5 раза относительно среднего значения в течение года, а косметики и парфюмерии — в 2,2 раза. Также растет спрос на книги и электронику, пишет ТАСС.

Ранее исследование показало, что казанцы планируют потратить на новогодние подарки 10 тыс. рублей.