FINA намерена оставить оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани

Международная федерация плавания (FINA) хочет оставить России право проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию на короткой воде и чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Об этом сразу после окончания заседания исполкома бюро FINA, которое состоялось в Кувейте, рассказал глава Федерации плавания России Владимир Сальников

«FINA стоит на том, чтобы оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани», — сказал Сальников «РИА Новости».

Напомним, оба заявленных чемпионата мира должны пройти в Казани. О нынешней ситуации с подготовкой к этим турнирам «Реальному времени» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.