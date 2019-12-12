Голкипер «Рубина» Дюпин проведет мастер-класс для вратарей

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин проведет в родном для себя Барнауле мастер-класс для вратарей. Об этом футболист сообщил в своем «Инстаграме».

«Вратари и тренеры Алтайского края и не только, я рад сообщить вам, что 5 января 2020 года проведу мастер-класс в Барнауле. Хочется много чем поделиться с вами, чтобы в будущем еще больше сильных и качественных вратарей появилось в российском футболе», — говорится в сообщении.

Напомним, Дюпин перешел в «Рубин» перед началом нынешнего сезона. Голкипер казанцев делит второе место с Игорем Акинфеевым из ЦСКА по количеству «сухих» матчей (7 раз) в текущем первенстве РПЛ.