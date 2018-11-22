На восстановление «Адмирала Кузнецова» после ЧП потратят 70 млн рублей

Восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября обойдется примерно в 70 млн рублей.



«Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации «Адмирала Кузнецова» это относится к категории незначительных повреждений», — передает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, ОСК не обнаружила серьезных повреждений, не подлежащих восстановлению. Предполагается, что ремонт корабля завершится к концу 2020 года.

«Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года», — добавил Рахманов.

Ранее сообщалось, что ОСК может подать иск к «Роснефти» на сумму ущерба, который нанесен авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» на плавучем доке ПД-50.

Напомним, что плавдок ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Плавучий док принадлежит судоремонтному заводу, основным акционером которого является «Роснефть».