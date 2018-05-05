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Промышленность

На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» потратят 60 млрд рублей

01:30, 05.05.2018
На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» потратят 60 млрд рублей
Фото: wikimedia.org

На ремонт и модернизацию российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 млрд рублей.

В ходе модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, а также новые элементы энергетического оборудования. Работы планируют завершить до конца 2020 года.

«Это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что техническое задание уже было подписано и утверждено.

Ранее сообщалось, что на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» из казны выделят 40 млрд рублей.

ПромышленностьОПК
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