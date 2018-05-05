На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» потратят 60 млрд рублей
На ремонт и модернизацию российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 млрд рублей.
В ходе модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, а также новые элементы энергетического оборудования. Работы планируют завершить до конца 2020 года.
«Это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что техническое задание уже было подписано и утверждено.
Ранее сообщалось, что на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» из казны выделят 40 млрд рублей.ПромышленностьОПК
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