На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» потратят 60 млрд рублей

На ремонт и модернизацию российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 млрд рублей.



В ходе модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, а также новые элементы энергетического оборудования. Работы планируют завершить до конца 2020 года.



«Это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что техническое задание уже было подписано и утверждено.

Ранее сообщалось, что на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» из казны выделят 40 млрд рублей.