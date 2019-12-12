Генеральный директор «Салавата» рассказал, готов ли клуб к потолку зарплат

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал введение в КХЛ потолка зарплат для клубов.

«Мы видим, что ужесточилась турнирная борьба, особенно в Восточной конференции. Уровень команд растет, стало минимум проходных матчей и ценность каждого очка возрастает. Совсем скоро нам играть «зеленое дерби», участвовать в Кубке Шпенглера — календарь «Салавата Юлаева» достаточно напряженный.

На совещании обсуждалось предстоящее введение пола и потолка зарплат, и в «Салавате Юлаеве» работают над этим. Не скажу, что вступи в силу решение с завтрашнего дня, мы были бы на сто процентов готовы. Но к началу следующего сезона обязательно будем соответствовать всем требованиям, — сказал Курносов.

Напомним, потолок зарплат для клубов КХЛ на сезон 2020/2021 составит 900 млн рублей.