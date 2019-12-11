Потолок зарплат для клубов КХЛ на сезон 2020/2021 составит 900 млн рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), начиная со следующего сезона, введет жесткий «пол» и «потолок» зарплат для клубов.

Максимальный зарплатный бюджет команды КХЛ должен будет составлять 900 млн рублей. При этом у клубов не останется возможности исключения зарплаты звезд из этой ведомости.

«Жесткий «пол» зарплат в следующем сезоне составит 270 миллионов рублей, в сезоне 2021/2022 — 315 миллионов, в сезоне 2022/2023 — 400 миллионов, в сезоне 2023/2024 — 450 миллионов», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, ранее стало известно, что зарплатная ведомость «Ак Барса» на нынешний сезон составляет почти 2 млрд рублей. Таким образом, казанской команде летом предстоит серьезно разгрузить свой состав, чтобы войти в новый потолок зарплат в КХЛ.