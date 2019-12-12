Казанский суд прекратил дело бизнесменов, сознавшихся в 18 взятках

Фото: "Реальное время"

Сегодня Приволжский райсуд Казани постановил прекратить уголовное преследование владельца компании «Мед Компаньон» Сергея Железнова и частного предпринимателя Дмитрия Улемского. Как выяснило «Реальное время», их дело закрыто с формулировкой «за деятельным раскаянием».



Еще на следствии Железнов признался в 18 фактах передачи откатов главврачу поликлиники АО «Российские железные дороги» на станции Сольвычегодск в Архангельской области Татьяне Пидченко.

Улемский заявил, что получал от Железнова и перечислял деньги на счет главврача — в размере 10% от суммы контрактов на поставку оборудования в железнодорожную клинику, которые по договоренности с Пидченко с 2014 по 2019 год выигрывал «Мед Компаньон».

Всего, по версии обвинения, главврач получила 445 тыс. рублей по контрактам на 4,5 млн рублей.

На судебном процессе казанские бизнесмены полностью признали вину, их преследование по 11 из 18 эпизодов вчера суд прекратил в связи с истечением сроков давности — по ходатайству адвокатов.

Сегодня Приволжский суд Казани удовлетворил и второе ходатайство защиты — о прекращении оставшихся семи эпизодов за деятельным раскаянием.

Как выяснило «Реальное время», ключевым основанием для подобного решения стали явки с повинной, что Железнов и Улемский успели написать в Казани за несколько часов до возбуждения уголовных дел в Архангельске.